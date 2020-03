Coronavirus: assessore Sicilia, un Covid-team a Siracusa

Palermo, 29 mar. (Adnkronos) - Si è concluso poco fa a Siracusa il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Giusi Scaduto, al quale hanno preso parte anche l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, e il sindaco del capoluogo, Francesco Italia. L’incontro, preceduto da una nota a firma del primo cittadino, è stata l’occasione per affrontare le criticità emerse nel corso della prima fase dell'emergenza coronavirus, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca e della nota diffusa alla stampa da parte delle organizzazioni sindacali.

L’assessore regionale alla Salute "ha preso atto della richiesta di un maggior coinvolgimento di tutte le amministrazioni locali e ne ha condivido lo spirito". Sul fronte assistenziale, come già disposto per situazioni analoghe, si é impegnato a sostenere l’Asp e l’ospedale cittadino con ulteriori professionalità, anche per garantire il massimo del supporto a tutti gli operatori e l'adeguata sicurezza delle prestazioni lavorative.

Nella giornata di domani sarà costituto dall’assessorato regionale un Covid team per valutare i percorsi seguiti per i pazienti positivi e per riportare la necessaria serenità tra gli operatori.