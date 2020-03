Unicef si unisce a raccolta fondi 'Insieme per fermare Covid''

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - Proseguono con successo le attività solidali coordinate dalla Cabina di regia “Benessere Italia” della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra tutte ampio riscontro ha avuto la recente campagna di raccolta fondi “INSIEME PER FERMARE IL COVID”, avviata il 16 marzo da ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e ASI (Automotoclub Storico Italiano) e che vede da oggi unirsi anche l’UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia) con un contributo di 250.000 euro: donazione che va a sommarsi al milione di euro donato da ASI e ad altri 190.000 euro circa devoluti da privati e associazioni attraverso il sito www.fermiamoilcovid.it.

Il tavolo di lavoro, in seno dalla Cabina di regia “Benessere Italia” e in collegamento diretto con il Comitato Operativo della Protezione Civile, ha potuto destinare destinato parte dei fondi raccolti finora, circa € 500.000, per l’acquisto di materiale sanitario di prima necessità come tamponi, respiratori e mascherine. Altri soldi saranno presto destinati sia ad interventi locali con carattere d’urgenza sia ad attività centralizzate.Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione alla raccolta fondi “INSIEME PER FERMARE IL COVID” (compresa la donazione on line) si trovano sul sitowww.fermiamoilcovid.it.

“Essere tutti uniti oggi, in ogni angolo del Paese, per vincere la medesima sfida, è davvero il segnale che presto ci sarà da ricostruire ma lo faremo insieme solidali, vicini, mettendo a fattor comune ognuno il proprio patrimonio, culturale, etico, professionale. Lo dimostra oggi questa raccolta fondi che vede riuniti, per un unico scopo, tre soggetti così diversi nelle loro rispettive missioni, eppure uniti con la stessa enorme generosità” esterna la Cons. Maggino presidente della Cabina di regia “Benessere Italia” - La nostra struttura è attiva oggi, perché in quanto organo della Presidenza del Consiglio, sentiamo l’impegno di rispondere con soluzioni alle emergenze, ma stiamo anche lavorando per il dopo del nostro Paese, attuando quelle politiche che mirano concretamente al benessere del singolo e della comunità”.