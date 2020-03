Milano: prefettura Milano, da 9 marzo oltre 222mila controlli, 5.166 violazioni

Milano, 28 mar. (Adnkronos) - Dal nove marzo nella città metropolitana di Milano sono stati fatti dalle forze dell'ordine "in concorso alle polizie locali" 222.757 controlli con 5.166 accertamenti di violazione. Sono i dati della prefettura di Milano comunicati oggi in occasione di una videoconferenza con i sindaci del distretto metropolitino di Milano per gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus.