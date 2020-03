Coronavirus: Zingaretti, 'Pd si fa carico emergenza, punto riferimento Paese'**

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "La discussione" con i ministri Pd e i dirigenti dem "è stata conclusa dal segretario Nicola Zingaretti che ha ribadito la scelta del Pd di farsi fino in fondo carico, anche grazie all’importante ruolo svolto dalla sua compagine di governo, delle difficoltà del Paese e di svolgere questa funzione con un profilo di serietà e responsabilità in grado di costituire un riferimento solido per il Paese". Si legge in una nota Pd.