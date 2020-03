Coronavirus: Zingaretti-ministri Pd, 'sostegno Conte e Gualtieri in trattativa Ue'

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - Oggi si è riunita in videoconferenza la delegazione del Pd al governo con il segretario Nicola Zingaretti, il vice segretario Andrea Orlando, i presidenti dei gruppi parlamentari, "per fare il punto sulla drammatica situazione attraversata dal Paese". Si legge in una nota Pd.

"Tra i membri di governo e i vertici del partito è unanime e convinto il sostegno ai ministri Gualtieri e Amendola, e al Presidente Conte, nella difficile trattativa con gli altri paesi europei. Pur apprezzando le misure finanziarie adottate dalle istituzioni europee, si ritengono queste, da sole, assolutamente insufficienti. Il continente colpito dal virus non ripartirà senza un serio programma di investimenti e forti politiche espansive comuni".

"L’Unione non può sottrarsi a questa evidenza, per questo va allargato il fronte, già oggi ampio, dei Paesi che sostengono l’esigenza di una svolta sociale nell’ambito delle politiche europee come presupposto per un rafforzamento dell’Unione. Adeguando strumenti finanziari ad un contesto di emergenza sanitaria e economica mai conosciuta fino ad ora", si sottolinea.