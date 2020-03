Coronavirus: Zingaretti-ministri Pd, 'ok cabina regia, opposizioni cambino atteggiamento'

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - Nella riunione in videoconferenza tra il segretario del Pd, Nicola ZIngaretti, i ministri e i capigruppo dem "é stata ribadita l'esigenza di proseguire con la cabina di regia tra governo e opposizioni per definire le prossime misure responsabilizzando così tutte le forze politiche ed auspicando un cambio di atteggiamento delle opposizioni che consenta una proficua collaborazione". Si legge in una nota del Pd.