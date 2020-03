Coronavirus: Stefano (Pd), 'nuovo dl governo boccata d'ossigeno a famiglie'

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Molte famiglie sono allo stremo e purtroppo nelle ultime ore sono iniziati anche episodi drammatici che mai avremmo mai voluto vedere. A Bari, nella notte, è avvenuto un episodio spiacevole con l’assalto a un tir carico di beni alimentari e il sequestro del conducente di cui ancora non sono chiare le dinamiche". Lo scrive su su facebook il senatore Dem Dario Stefàno, vicepresidente della Commissione Bilancio a Palazzo Madama.

"Fortunatamente il nuovo Decreto appena annunciato in diretta dal Premier Conte permette di dare liquidità immediata ai comuni per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità ed era quello che occorreva fare per dare ossigeno. Lo Stato sarà accanto ai cittadini e ai lavoratori con misure straordinarie per uscire presto da questa emergenza".