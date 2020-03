Coronavirus: 'Sono pronto a fare la guerra', gruppi Facebook inneggiano a rivolta a Palermo

Palermo, 28 mar. (Adnkronos) - "Sono pronto a fare la guerra", "Buttare tutti fuori". Sono solo alcune delle frasi che si leggono su alcuni gruppi Facebook che inneggiano "alla rivoluzione" a Palermo. Dove due giorni fa un discount è stato preso d'assalto da un gruppo di cittadini che volevano uscire dal supermercato con i carrelli pieni senza prima passare dalle casse. E' stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine. E ieri la Questura ha organizzato la presenza di reparti mobili davanti ad alcuni centri commerciali.

Il nuovo gruppo privato su Facebook che inneggia alla rivoluzione e a proteste di piazza si chiama “rivoluzione nazionale”. Quasi tutti palermitani. “Ama a scinniri ne piazzi. Tutti“, scrivono. Cioè "dobbiamo andare in piazza. Tutti".

“Inammissibile per chi come me lavorava in nero pagare le bollette e continuare a pagare il mutuo - dice un utente- Il decreto sospensione mutui e solo una presa per il culo!".