Coronavirus: Sibilia, 'cibo e medicinali a chi ne ha bisogno'

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Liquidità immediata agli italiani in difficoltà. Risorse necessarie in primis per cibo e medicinali a tutti quelli che ne hanno bisogno. E subito. Va fatto ad horas. La crisi sanitaria ha imposto delle regole drastiche per essere affrontata ma è innegabile che siano state causa di difficoltà economica per molti". Lo sottolinea il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia.

"A chi ha subito tali conseguenze dobbiamo garantire liquidità immediata anche con microprestiti con restituzione trentennale senza interessi. Si ragiona anche della creazione di una rete che coinvolga i sindaci, da sempre in prima linea, Forze dell’ordine e Vigili del fuoco che promuova la "ricostruzione" e supporti i più fragili con cibo e medicinali".

"Dobbiamo arrivarci nel più breve tempo possibile. Non permetteremo che l’emergenza da Covid19 si tramuti in emergenza socio-economica: abbiamo l'obbligo di tutelare il diritto alla salute, chiedendo ai cittadini di stare a casa, ma anche di pensare a garantire il livello di sussistenza per una vita dignitosa", conclude Sibilia.