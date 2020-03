Coronavirus, Russia chiude tutte le frontiere

Mosca, 28 mar. (Adnkronos) - La Russia chiude tutti i suoi varchi di confine a ogni mezzo a partire da lunedì per contenere l'epidemia di coronavirus. Il provvedimento adottato oggi dal governo ha validità provvisoria, ma non è stata precisata la data di scadenza. Erano già stati cancellati in precedenza i voli internazionali e chiuse le frontiere, ma al transito delle sole persone, con Cina e Bielorussia. Per la prossima settimana è stato chiesto a tutti coloro che non svolgono lavori essenziali di rimanere a casa. Il numero dei contagi confermati in Russia è salito a 1.264 Cinque persone sono morte dopo aver contratto il Covid-19.