Coronavirus: Pittoni, (Lega), 'implementazione digitale scuole paritarie'

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - “Quanto pagato per il doposcuola, la mensa ed eventuali altri servizi accessori non erogati dalle scuole paritarie nell'anno scolastico 2019/2020 va restituito o, a scelta delle famiglie, scontato dai pagamenti per l'anno prossimo; lo Stato provveda a rimborsare gli istituti interessati, in grave difficoltà". Lo sottolinea il senatore della Lega Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama.

"E ancora: contributo di 25 milioni per consentire anche alle paritarie di dotarsi di piattaforme e strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza o di potenziare quelli già in dotazione "nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità" e per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali nonché per la necessaria connettività di rete. Sono alcune delle nostre proposte emendative ai provvedimenti per l'emergenza coronavirus in discussione al Senato”.