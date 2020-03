Coronavirus: Nobili-Rostan, 'buoni pasto per intervenire su emergenza sociale

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - “La distribuzione, per un limitato periodo di tempo e nelle situazioni di emergenza, di buoni pasto, attraverso i comuni, ai nuclei familiari disagiati e alle persone che vivono al limite o al di sotto della soglia di povertà può essere una prima concreta risposta dello Stato a sostegno delle famiglie del nostro Paese che hanno rapidamente consumato le poche risorse economiche disponibili o che di fronte allo stop dell’attività lavorativa non si trovano in condizione di affrontare le necessità fondamentali". Lo sottolineano i deputati di Italia Viva Luciano Nobili e Michela Rostan.

"Si tratta, al tempo stesso, di una misura di prevenzione e contenimento delle proteste sociali che, specie al Sud, iniziano a manifestarsi in modo preoccupante all’esterno dei supermercati. Cresce rapidamente il numero di nostri concittadini che hanno perso ogni forma di reddito da lavoro dipendente, autonomo o artigiano, oppure quel poco che riuscivano a garantirsi con lavori precari o saltuari. Gli episodi registrati a Bari, Palermo e Napoli sono più di un campanello d’allarme che in alcun modo devono essere sottovalutati".