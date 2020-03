Coronavirus: Meloni, 'ringrazio Fondazione An per aver accolto mio appello'

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Dopo i primi 500mila euro destinati all'Ospedale di Bergamo, ringrazio la Fondazione Alleanza Nazionale e il Secolo d'Italia per aver accolto il mio appello destinando 250mila della raccolta fondi a cui Fratelli d'Italia ha aderito attivamente, all'acquisto di strumentazioni per prevenire il contagio dei nostri uomini e donne in divisa impiegati in questa emergenza". È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che nel post riporta anche le modalità per contribuire all’iniziativa Orgoglio Tricolore.

"Un piccolo ma importante gesto nei confronti di chi ogni giorno rischia la propria vita in strada per difendere la salute e la sicurezza di tutti noi".