Coronavirus: Letta, 'Delors dimostra a Ue necessità di raddrizzare rotta'

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Se Jacques Delors in persona decide questa mattina di prendere la parola per spronare sulla mancanza di unità e di solidarietà tra i paesi membri è decisamente il segnale che l'Ue non va nella giusta direzione. Bisogna raddrizzare la rotta". Così l'ex presidente del Consiglio, Enrico Letta in un tweet commentando le parole dell'ex presidente della Commissione Ue, Jacques Delors.