Coronavirus: Gualtieri, 'parole presidente commissione Ue sbagliate'

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Le parole della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen sono sbagliate e mi dispiace che le abbia pronunciate. Al Consiglio europeo abbiamo demandato l'Eurogruppo di fare proposte e noi siamo impegnati come Paese perché tra queste proposte figuri anche quella a cui ha fatto riferimento la lettera dei nove capi di Stato di Governo cioè l'emissione comune di titoli per poter sostenere le spese straordinarie di questa emergenza. E' la risposta più adeguata per far fronte a quello che è uno shock simmetrico sull'economia e ci aspettiamo che tutti si rendano conto che l'Europa deve essere all'altezza di questa sfida, anche la presidente della Commissione Europea". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri nel corso della conferenza stampa con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte commentando le dichiarazioni di von der Leyen che oggi ha affermato che la parola coronabond "è uno slogan" e che "ci sono limiti legali molto chiari. Non stiamo lavorando a questo":