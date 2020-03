Coronavirus: Furfaro, 'parte campagna Pd 'Teniamoci in contatto''

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Teniamoci in contatto! Parte la campagna del Pd per fare compagnia, confrontarsi, informare, fare due chiacchiere, capire i bisogni e organizzare una rete per chi non può muoversi da casa per la spesa, i medicinali. Insieme ce la facciamo!". Lo scrive su twitter Marco Furfaro della segreteria Pd.