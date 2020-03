Coronavirus: Delrio, 'bene il governo, aiuti concreti ai comuni'

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Con la mancanza di lavoro, c’è un problema di sussistenza alimentare. Un dramma che non può lasciarci indifferenti. Bene che il governo, come avevamo chiesto, sostenga i Comuni per aiuti concreti. Intanto un grazie al mondo del volontariato già attivo". Lo ha scritto su Twitter Graziano Delrio Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.