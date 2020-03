Coronavirus: Del Bono (Brescia), 'se Ssn esiste ancora solidarietà da regioni vicine'

Milano, 28 mar. (Adnkronos) - Emilio Del Bono chiede che le Regioni vicine alla Lombardia siano più solidali per quanto riguarda i posti in terapia intensiva, così come chiedono i medici della regione. "C'è un appello dei rianimatori e dei primari anestesisti della Lombardia, che chiedono solidarietà alle regioni vicine, dove ci sono posti in terapia intensiva: se esiste ancora il Servizio sanitario nazionale è il momento di verificarlo", afferma il sindaco di Brescia in un video, dove chiede anche di rispondere alla "richiesta esplicita" dei medici di base di Brescia. Ovvero, "fare i tamponi alle persone in malattia domiciliare, alle persone indicate dai medici di base. Quindi - precisa- non a tutti, ma a una platea ben definita. Si faccia".