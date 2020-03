Coronavirus: Boccia, 'in 9.448 fanno domanda per 900 posti infermieri volontari'

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Sono 9.448 gli infermieri che hanno fatto domanda per essere arruolati nella task force dell'unita infermieristica Covid-19 voluta dal governo, coordinata dalla Protezione civile. Un altra grande dimostrazione di solidarietà. Grazie di cuore. Anche gli infermieri, dopo aver effettuato il tampone, partiranno verso gli ospedali delle zone in situazioni più critiche. Grazie anche alle regioni di appartenenza per la grande generosità nell’autorizzarli in tempo reale, a partire dal Lazio da cui sono arrivate 1395 richieste. Ancora una conferma dal Sud per il grande numero di adesioni". Lo dice il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, lasciando la Protezione civile.