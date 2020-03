Coronavirus: Bagnai, '600 euro per autonomi non bastano, ne servono 1500'

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - “Le attuali disposizioni del governo per i lavoratori autonomi, professionisti e imprese sono assolutamente insufficienti. Un’indennità di 600 euro mensili, in particolare, rappresenta uno sfregio nei confronti di quegli italiani che vanno incontro a gravi problemi economici e che necessitano del supporto statale”. Lo dichiara il Presidente della commissione Finanze e Tesoro del Senato, e senatore della Lega, Alberto Bagnai, annunciando alcuni emendamenti presentati dal gruppo Lega al Dl Cura Italia.

“L’esecutivo dimostra nuovamente la sua distanza dai cittadini, di cui pare non comprendere le esigenze in un momento grave come quello attuale. Perciò la Lega – evidenzia il senatore - ha presentato delle proposte per estendere l’indennità fino a 1.500 euro, anche a categorie fondamentali per il tessuto economico nazionale – e finora del tutto trascurate-, quali gli agenti di commercio e le professioni ordinistiche”.

“Inoltre – aggiunge Bagnai – riteniamo quanto mai urgente prorogare la scadenza di numerose tipologie di titoli di credito (incluse le ricevute bancarie), di modo da evitare problemi di liquidità a breve termine a tante piccole e microimprese. Chiediamo anche che alle imprese e ai lavoratori autonomi vengano concesse linee di credito, garantite dallo Stato tramite la Cassa Depositi e Prestiti, con istruttoria semplificata sul modello di quanto già avviene ad esempio in Svizzera. Laddove la maggioranza dichiara vergognosamente di voler impegnare i beni pubblici e gli asset nazionali – conclude il senatore –, la nostra unica priorità è rilanciare il motore Italia senza lasciare nessuno indietro”.