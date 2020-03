Coronavirus: a Codogno 2 casi in più in un giorno, migliora lodigiano (+23)

Milano, 28 mar. (Adnkronos) - Migliora la situazione del lodigiano tra ieri e oggi. Secondo i dati Regione Lombardia i nuovi contagi da coronavirus in tutta la provincia, la prima dove fu istituita la zona rossa, sono 23 in 24 ore. A Codogno sono due i casi in più, mentre a Lodi città sette.