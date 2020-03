Coroanvirus: Rixi, 'Zanda pericoloso, Pd vuol svendere Italia'

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - “Le dichiarazioni del senatore Pd Zanda sono inaccettabili e pericolose e richiamano, in maniera molto preoccupante, a uno scenario economico simile alla Grecia. Noi siamo pronti a collaborare con tutte le forze politiche e il governo per il bene del Paese e nell’interesse degli italiani, ma diremo no a chi vuole svendere i nostri porti, i nostri aeroporti, le nostre infrastrutture e le nostre spiagge”. Lo dichiara il deputato della Lega e responsabile nazionale Infrastrutture Edoardo Rixi.