Msd Italia dona 1,5 mln in tecnologie per telemedicina

Roma, 27 mar. (Adnkronos Salute) - Msd Italia si schiera al fianco delle Istituzioni italiane con la donazione di tecnologie e strumenti che consentono il monitoraggio, il trattamento e il controllo dei pazienti cronici da remoto per un valore di mercato fino a 1,5 milioni di euro. "Come ricordato dal presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro - dichiara Nicoletta Luppi, presidente e amministratore di Msd Italia - se vogliamo che la curva dei contagi scenda, dobbiamo fare in modo che le misure di distanziamento sociale funzionino anche grazie al supporto fondamentale che le nuove tecnologie di telemedicina e tecno-assistenza sono in grado di garantire grazie alla possibilità, per il paziente, di farsi curare da casa".

"Msd Italia - prosegue Luppi - ha deciso di rispondere alla call for action del Governo con un atto di responsabilità sociale che è nel Dna della nostra azienda. Vogliamo offrire un contributo distintivo e coerente con le richieste del nostro Governo e annunceremo presto i primi soggetti istituzionali beneficiari della nostra donazione". Msd Italia donerà dunque fino a 1,5 milioni di euro in valore di mercato per la fornitura di sistemi di telemonitoraggio domiciliare che consentano, da un lato, la gestione ottimale dei pazienti cronici da remoto e, dall’altro, di decongestionare le strutture sanitarie preposte al trattamento dei pazienti più critici.

La donazione - evidenzia l'azienda - nasce da una peculiarità distintiva del Gruppo Msd Italia al cui interno opera la società Vree Health, azienda leader nella progettazione, sviluppo e commercializzazione di servizi innovativi e soluzioni di Connected Health per migliorare la qualità di vita e la salute dei pazienti.