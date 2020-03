Coronavirus: Salvini, 'Ue covo di serpi e sciacalli, dopo virus se serve salutiamo'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Pazzesco. L’Europa si prende altri quindici giorni di tempo per decidere che fare, se, chi e come aiutare. In piena emergenza, con la gente che muore, ora di polmonite domani magari di povertà". Lo dice Matteo Salvini a Affaritaliani.it sulle tensioni in Ue sulle misure per l'emergenza Covid 19.

Ha ancora senso stare nell'Ue? "Altro che 'unione', questo è un covo di serpi e sciacalli. Prima sconfiggiamo il Virus, poi ripensiamo all’Europa. E, se serve, salutiamo. Senza neanche ringraziare".