Coronavirus: Salvini, '15 giorni? Ma andate a cagare, schifo e vergogna per Ue'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Un pensiero di schifo e vergogna all'Europa. Si sono presi quindici giorni i signori dell'Europa per decidere, perchè a Berlino e Bruxelles non hanno capito che la gente sta morendo. Quindi si sono riuniti e hanno deciso che ci penseranno per due settimane se e come aiutare. Se questa è l'Unione europea è una schifezza. Con la gente che muore oggi di polmonite e magari domani di mancanza di lavoro, siccome litigano Berlino, Amsterdam, Roma, Bruxelles, si prendono due settimane per riflettere. Ma andate a cagare". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un collegamento con Tele Lombardia.