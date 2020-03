Coronavirus: Meloni, 'a Ue non chiediamo elemosina ma vogliamo nostri soldi'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Noi ci riprendiamo i 15 miliardi che abbiamo messo nel Fondo salva Stati e ci spendiamo quelli. Noi non abbiamo qualcuno in Europa che ci sta facendo l'elemosina, tutto quello che in Europa c'è noi abbiamo contribuito a crearlo, in tutto quello che l'Europa ha ci sono soldi nostri, sacrifici nostri, volontà nostra, disponibilità nostra. Noi abbiamo fatto per l'Europa molto più di quanto l'Europa fino ad oggi abbia fatto per noi. Il Fondo Salva Stati esiste perché c'è qualcuno che ci ha messo dei soldi, rivogliamo quei soldi". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, durante una diretta Facebook.