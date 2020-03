Coronavirus: Mattarella, 'rispettare norme finché necessario'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Da alcuni giorni vi sono segnali di un rallentamento nella crescita di nuovi contagi rispetto alle settimane precedenti: non è un dato che possa rallegrarci, si tratta pur sempre di tanti nuovi malati e soprattutto perché accompagnato da tanti nuovi morti. Anche quest’oggi vi è un numero dolorosamente elevato di nuovi morti. Però quel fenomeno fa pensare che le misure di comportamento adottate stanno producendo effetti positivi e, quindi, rafforza la necessità di continuare a osservarle scrupolosamente finché sarà necessario". Lo ha affermato in un videomessaggio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"I sacrifici di comportamento che le misure indicate dal governo richiedono a tutti -ha aggiunto il Capo dello Stato- sono accettati con grande senso civico, dimostrato in amplissima misura dalla cittadinanza. La risposta collettiva che il popolo italiano sta dando all’emergenza è oggetto di ammirazione anche all’estero, come ho potuto constatare nei tanti colloqui telefonici con Capi di Stato stranieri", che "hanno espresso la loro vicinanza all’Italia".