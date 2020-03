Coronavirus: Martina, 'Ue dimostri di saper vivere nella cattiva sorte'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - “La mia generazione è stata abituata a vivere l’Europa nella ‘buona sorte’. Ma ora è il tempo di dimostrare che sappiamo affrontare insieme la prova più dura, quella nella cattiva sorte". Lo scrive su Facebook Maurizio Martina, deputata del Pd.

"Abbiamo vissuto nell’idea che si potessero gestire solo i dividendi della globalizzazione, oggi abbiamo invece di fronte drammatiche perdite e non siamo pronti. Ma anche questa tragica pandemia ci dimostra che proprio l’Europa rimane l’unica possibilità per una sovranità e una cittadinanza all’altezza del tempo che viviamo. Per questo va cambiata, oltre gli egoismi nazionali. Si dice che i popoli imparino l’economia con le crisi e la geografia con le guerre. In un certo senso, oggi le abbiamo di fronte tutte e due. O l’Europa in questa situazione saprà farsi riconoscere dai propri cittadini o non lo farà mai più”.