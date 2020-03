Coronavirus: Le Maire, 'no garanzie Stato ad aziende che verseranno dividendi'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Tutte le grandi aziende che distribuiranno dei dividendi non potranno beneficiare della garanzia dello Stato francese che ammonta complessivamente a 300 miliardi di euro": "la tesoreria deve andare in priorità ai lavoratori e all'investimento". Così ai microfoni della tv all news francese 'Bfm' il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire. "Le aziende che avranno beneficiato di un rinvio delle scadenze fiscali e contributive e che nello stesso tempo verseranno dei dividendi dovranno rimborsare l'aiuto dello Stato con delle penalità", sottolinea ancora Le Maire.