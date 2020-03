Coronavirus: Giovani Fi, mozione in tutti Comuni per aiuti a famiglie in difficoltà

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "A seguito delle misure restrittive adottate a livello locale e nazionale per il contenimento dell'epidemia da Coronavirus, moltissime famiglie e imprese italiane stanno subendo gravi danni economici, determinando una situazione di crisi che si protrarrà ben oltre la fine dell'emergenza sanitaria. Abbiamo preparato una mozione che i nostri eletti presenteranno in tutti i Comuni italiani proponendo alcune misure molto concrete per aiutare i nostri cittadini a superare questo momento di difficoltà". Lo annuncia Marco Bestetti, coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani

"Chiediamo in particolare -aggiunge- una vera tregua fiscale, rinviando di sei mesi il pagamento di tutte le tasse locali, l'azzeramento della tassa di soggiorno per tutto il 2020 e la sospensione dei termini degli avvisi di accertamento e delle cartelle esattoriali relative ai tributi locali. Riteniamo anche necessario cancellare i canoni di affitto e di concessione degli immobili comunali, nonché le rette di asili e servizi di refezione scolastica, per tutto il periodo di chiusura forzata delle attività".