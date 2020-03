Coronavirus: Giammanco (Fi), 'io sto con Cateno De Luca e con i sindaci coraggio'

Palermo, 27 mar. (Adnkronos) - "Io sto con Cateno De Luca e con tutti i sindaci che, come lui, con coraggio e determinazione sono ogni giorno in trincea per tutelare in modo concreto la propria comunità”. Così Gabriella Giammanco, portavoce di Forza Italia in Siclia e Vice Presidente azzurra in Senato. “Il sindaco di Messina, denunciato per vilipendio dal ministro Lamorgese, ha cercato solo di fermare il grande esodo che da Nord a Sud del Paese avrebbe potuto mettere a rischio la salute dei siciliani e la tenuta del nostro sistema ospedaliero. Ovviamente speriamo che ciò non sia già accaduto ma bene ha fatto De Luca ad accendere i riflettori sullo Stretto di Messina. Sinceramente immaginavo che la ministra, in un momento così drammatico, avesse ben altre preoccupazioni di quella di denunciare un sindaco che fa il suo dovere per i propri concittadini".

"Il Governo farebbe bene a mettere subito in campo le risorse necessarie a salvare la nostra economia e a fare tesoro dei tanti errori commessi nella gestione dell’emergenza, a partire dalla fuoriuscita della bozza di decreto che disponeva la chiusura della Lombardia, che ha creato il panico e portato a un esodo di massa verso le regioni del Mezzogiorno” conclude Giammanco.