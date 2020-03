Coronavirus: Ghisleri, 'gente spaventata cerca garanzie'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - ""La confusione all'inizio tra i diversi virologi ha portato al disorientamento delle persone. La domanda ora è come uscirne: ci sarà una restaurazione di valori antichi, un sistema economico diverso? La differenza la farà chi darà una garanzia". Lo dice la sondaggista Alessandra Ghisleri, ospite di 'Circo Massimo' su Radio Capital.

"La gente -spiega- ha paura pensando ad un ritorno all'austerità. Nei momenti di paura le persone sbandano nei loro giudizi. Ecco perchè anche i sondaggi vanno presi con le molle in questo momento. Non esiste un protocollo universale su come leggere i numeri tra tamponi ed infezioni. La gente è spaventata anche perchè i temi sono importanti, ma le parole sono complicate".