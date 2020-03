Coronavirus: Gelmini, 'fallimento vertice Ue tragedia in tragedia'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Il fallimento del vertice dei governi europei di ieri, determinato dal muro di gomma dei Paesi del blocco del Nord, è una tragedia nella tragedia. Il tempo che si sono presi per trovare un accordo, quindici giorni, è un tempo infinito che sarà scandito da altre vittime e da altri contagi. Non solo in Italia, ma in tutta Europa". Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia ala Camera.

"A nulla -sottolinea- sono servite le sagge parole dell’ex presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, che ha parlato da sincero europeista. L’Unione europea è di fronte ad un bivio: il fuoco di sbarramento della Bce, che dopo le iniziali titubanze, ha capito la portata del dramma, rischia di essere drammaticamente insufficiente, di fronte all’allungamento dei tempi della crisi sanitaria e alle previsioni raggelanti sull’andamento dell’economia mondiale ed europea. Spiace dirlo ma o l’Unione europea supera gli egoismi nazionali con una vera solidarietà e condivisione dei problemi, oppure farebbe bene a restituire il Premio Nobel per la Pace del 2012”.