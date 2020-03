Coronavirus: da Banco Bpm 1 mld per supporto professionisti

Milano, 27 mar. (Adnkronos) - Banco Bpm mette a disposizione dei professionisti appartenenti alle diverse categorie un plafond di un miliardo di euro per fronteggiare la situazione di difficoltà determinata dall’emergenza Covid-19. Al plafond possono aderire gli iscritti a tutte le casse di previdenza dei professionisti. In particolare, si spiega dalla banca, i soggetti interessati potranno richiedere un finanziamento a condizioni economiche di favore della durata fino a 24 mesi con un preammortamento, compreso nella durata complessiva, fino a 9 mesi, rivolgendosi alla loro agenzia di riferimento. Ove vi siano i requisiti il professionista potrà accedere alle agevolazioni offerte dal Fondo di Garanzia Pmi.

“Questo plafond, che si somma a quello di 3 miliardi messo a disposizione delle aziende nei giorni scorsi, rientra in un ampio programma di iniziative che Banco Bpm sta realizzando a sostegno della clientela privata e business, con l’obiettivo di sostenerla in questo momento di difficoltà e per il tempo che sarà necessario, anche attraverso le ulteriori iniziative che si renderà utile definire”, spiega Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banco Bpm.

“Si tratta di un’iniziativa rivolta a tutte le categorie di professionisti, attori importanti dell’economia del Paese, a partire dai medici che stanno lavorando in prima linea per fronteggiare questa emergenza e a cui va il nostro ringraziamento e la nostra gratitudine”, aggiunge.