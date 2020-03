Coronavirus: Conte vedrà Meloni Salvini e Tajani prossima settimana

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - Il premier Giuseppe Conte vedrà i leader del centrodestra -Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani- settimana prossima, "per rapportarsi direttamente sulle misure discusse in queste ore al tavolo tecnico con i capigruppo di opposizione". Lo ha spiegato il ministro per i Rapporti col Parlamento, Federico D'Incà, nel corso della cabina di regia con le forze di opposizione.