Coronavirus: Ceccanti, 'serve risposta innovativa su lavori Camere, fiducioso in Giunta'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "L'esecutivo, il giudiziario, la Corte costituzionale, province, comuni, regioni, parlamento europeo, altri parlamenti nazionali, adottano già regole di emergenza. Se il Parlamento italiano non provvede anch'esso, rischia di risultare marginale. E' un problema serio di equilibrio reale dei poteri". Lo ha detto il deputato Pd e costituzionalista Stefano Ceccanti nel dibattito audiovideo sulle modalità di lavoro per rendere il Parlamento protagonista durante l’emergenza, col presidente della Commissione Affari Costituzionali Giuseppe Brescia, il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, il presidente emerito della Camera Luciano Violante, i costituzionalisti Michele Ainis, Francesco Clementi e Pino Pisicchio.

“Ho quindi anche aderito all’appello sul ‘Parlamento agile’ promosso dai nostri colleghi Fusacchia, Lattanzio, Muroni, Quartapelle e Palazzotto – prosegue Ceccanti- , nella convinzione che la Giunta per il Regolamento convocata per la prossima settimana possa e debba dare una risposta innovativa capace di imprimere quella forza al ruolo del Parlamento che invece non sarebbe assicurata dalla difesa di regole palesemente inadeguate alla fase di emergenza”.