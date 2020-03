Coronavirus: Ascani, 'Ue a bivio cruciale'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "La mia generazione è cresciuta con il sogno degli Stati Uniti d’Europa. Siamo nati italiani, ci sentiamo europei. In queste ore l’Europa è a un bivio cruciale e non può permettersi di imboccare la strada sbagliata". Lo scrive su Fb la viceministra dell'Istruzione, Anna Ascani.

"L’Unione fra Stati, nata il 25 Marzo del 1957 con il Trattato di Roma, deve dimostrare di non essere esclusivamente un insieme di accordi, ma una comunità di prospettiva sociale dove non c’è tempo e spazio per gli egoismi. Non è il principio della solidarietà fra Paesi membri ad essere messo in discussione, ma l’essenza stessa del sogno in cui abbiamo creduto fortemente".

"La sfida che abbiamo di fronte è la più importante dal dopoguerra. Ci troviamo a fronteggiare un nemico che ha messo in ginocchio intere famiglie e alle quali abbiamo il dovere di consegnare la certezza di un futuro migliore. E’ arrivato il momento dell’Europa e sono certa che saprà rispondere alle nostre, legittime, richieste di sostegno di cittadini euro".