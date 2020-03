Palermo: irreperibile dallo scorso 10 dicembre, catturato dopo fuga su tetti

Palermo, 26 mar. (Adnkronos) - – I carabinieri hanno arrestato a Palermo Armando Luisi, 35 anni, già sottoposto ai domiciliari per reati in materia di sostanze stupefacenti e irreperibile dallo scorso 10 dicembre. L’uomo era destinatario di tre provvedimenti restrittivi: un aggravamento scaturito dall’operazione ‘Blanco’ del nucleo Investigativo di Palermo del 23 luglio scorso e gli altri per evasione, furto con strappo e violazione degli obblighi di sorveglianza speciale. Gli uomini dell’Arma lo hanno rintracciato a casa di un parente nei pressi della stazione centrale. Alla vista dei militari il 35enne ha tentato la fuga prima su un terrazzo e poi sui tetti, ma è stato immediatamente bloccato e arrestato. Dopo le formalità di rito è stato condotto nel carcere Pagliarelli.