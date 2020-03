Coronavirus: Verducci, 'sulla scuola serve tavolo permanente ministro-sindacati'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "Serve un tavolo permanente tra Ministro dell'Istruzione e forze sociali e sindacali, un vero gabinetto di regia per affrontare in modo condiviso l'enorme complessità dell'anno scolastico in corso. Su modalità didattica a distanza, piano straordinario di assunzioni e stabilizzazioni dei precari, mobilità dei docenti, esami di stato, valutazione serve la più ampia condivisione. Lo propone Francesco Verducci, senatore dem e vice presidente della commissione Cultura a Palazzo Madama.