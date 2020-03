Coronavirus: Vacca (M5S), 'didattica a distanza opportunità paese'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - “Se è vero che il Paese sta vivendo una fase particolarmente delicata, in cui a ciascuno sono richiesti attenzione e senso di responsabilità, altrettanto vero è il fatto che ci si può adeguare alle misure emergenziali introducendo nel nostro quotidiano degli elementi di innovazioni utili anche per il futuro, quando ci saremo lasciati alle spalle la paura del contagio. Conoscere o prendere maggiore dimestichezza con il cosiddetto e-learning è sicuramente una competenza e una modalità di apprendere e insegnare utile. Per questo, in questa fase drammatica, la comunità educante è un prezioso esempio per tutti noi: studenti, docenti, famiglie - insieme - stanno portando a compimento l'anno scolastico grazie agli strumenti digitali, non senza difficoltà ma con dedizione ed entusiasmo”. Lo dichiara in una nota Gianluca Vacca, deputato del MoVimento 5 Stelle e capogruppo in Commissione Cultura.

“Io, come docente di lettere, la didattica digitale la sperimentavo nella mia attività - aggiunge - Avevo un blog con le mie classi su italiano storia e geografia, con il quale gestivo l’attività didattica con i miei alunni. Non è un mezzo sostitutivo, è un mezzo complementare: un arricchimento delle metodologie didattiche usate nelle prassi educative”.

“Non posso che esprimere soddisfazione per l'impegno messo in campo dalla ministra Azzolina e dal governo che con il decreto #CuraItalia ha stanziato 85 milioni per la didattica a distanza: 10 milioni per favorire l'utilizzo di piattaforme e-learning, 70 milioni per la distribuzione di dispositivi digitali e 5 milioni per formare il personale scolastico. Questi fondi saranno prioritariamente destinati alle famiglie e ai territori più in difficoltà”, conclude l'esponente M5S.