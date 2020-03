Coronavirus: sindaco Messina al contrattacco del Viminale, 'valuto denuncia'

Palermo, 26 mar. (Adnkronos) - - Dopo la denuncia per vilipendio da parte del ministro dell'Interno Luciano Lamorgese, il sindaco di Messina Cateno De Luca va al contrattacco e annuncia l'ipotesi di una controdenuncia. "Il ministro ha deciso di denunciarmi - dice in un video postato su Facebook -. Bene, ci sarà un processo in cui avremo modo di confrontarci. Anche se io devo valutare, ne parlerò domani con i miei legali perché stasera ero troppo impegnato in cose più serie, di fare io una denuncia perché rispetto agli accertamenti che abbiamo avviato sullo Stretto, con tanto di relazione delle forze dell’ordine, il comunicato del ministero del 23 marzo sera era totalmente scollegato rispetto a quello che noi stavano accertando e con quello che sta ancora accadendo".