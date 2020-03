Coronavirus: Schifani, 'no attacchi ad istituzioni ma collaborazione'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "La grave offesa rivolta al ministro degli Interni dal sindaco di Messina, evidentemente preso dalla tensione e dalle oggettive difficoltà territoriali di questi momenti, ha portato a una querela, a tutela della istituzione ministeriale, che è un atto dovuto. Mi auguro che in questo frangente chiunque ricopra cariche istituzionali non si lasci andare a offese ad altre istituzioni o non condivida pubblicamente tali gesti, perché mai come adesso la collaborazione, il dialogo e il rispetto tra istituzioni sono indispensabili". Lo afferma il senatore di Forza Italia Renato Schifani.

"Oggi il Senato -ricorda- ha dato prova di grande rigore e senso di responsabilità, dando vita ad un dibattito di altissimo livello dove governo, maggioranza e opposizione hanno condiviso la linea del confronto e della responsabilità, perché mai come ora gli italiani hanno bisogno di questo”.