Coronavirus: Salvini, 'Draghi ha fisico e idee per rispondere a Merkel e Macron'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "Sicuramente, qualora ad esempio la Germania e la Francia volessero continuare a spradoneggiare in giro per l'Europa," Mario Draghi "avrebbe il fisico e le idee per rispondere da pari ai signori Merkel piuttosto che Macron". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook. "Vedermi l'attuale governo a combattere sui tavoli europei...", conclude Salvini.