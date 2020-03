Coronavirus: Perilli, 'per M5S evitare Mes, ok eurobond'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "Per noi il ricorso al Mes è da evitare, è sempre da escudersi" perché "determinerebbe condizioni inaccettabili per l'Italia. Ok agli eurobond, ma nell'ottica di solidarietà che abbiamo sempre difeso e iscritti a bilancio europeo". Lo ha detto il capogruppo M5S al Senato, Gianluca Perilli, intervendo in Aula sull'informativa del premier, Giuseppe Conte, sull'emergenza Covid-19.