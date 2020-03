Coronavirus: Palermo, la 'Via dei Librai' va sul web

Palermo, 26 mar. (Adnkronos) - "Non saremo in strada, sul Cassaro e davanti alla Cattedrale, ma direttamente nelle vostre case. “La via del librai”, arrivata alla quinta edizione, si trasforma per non arrendersi all’emergenza Coronavirus che stiamo vivendo non solo a Palermo". E' quanto spiega il Comitato scientifico-organizzativo de “La via dei librai”, Francesco Lombardo, Giulio Pirrotta, Giuseppe Scuderi. La manifestazione ogni anno accoglie migliaia di visitatori lungo il Cassaro a Palermo. "Per questo, anche in questa circostanza nuova, nella quale lo sconforto è una tentazione che non possiamo accettare, vi invitiamo comunque a percorrere con noi “La Via dei Librai”, che negli ultimi cinque anni ha tracciato un percorso fisico e ideale nel reticolo urbano della città di Palermo a partire dal suo cuore pulsante: il Cassaro - si legge in una nota -Nel momento in cui le indispensabili disposizioni governative per la limitazione del contagio ci tengono fisicamente a distanza, vogliamo comunque portarvi dentro l'itinerario de “La Via dei Librai 2020 #lacittainternazionale”, insieme a coloro che hanno aderito al progetto e a tutti quelli che lo vorranno, attraverso la comunità del web, e lo faremo in vista del 23 aprile, Giornata mondiale del Libro e del diritto d'autore indetta dall’Unesco".

"Insieme ai librai e a tutti i commercianti dell'Associazione Cassaro Alto, vi diamo così appuntamento dal 23 e al 26 aprile – con un forte desiderio di guardare al domani – secondo una formula adeguata al momento, e rinviamo le attività in strada ad una data che speriamo essere non troppo lontana e che ci consenta di vivere in assoluta serenità e con gioia la nostra festa del libro e della lettura a Palermo - si legge -Il nostro impegno per la promozione della cultura della lettura e del libro e della nostra comunità non si ferma. Anche da casa. Ovunque".