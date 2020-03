Coronavirus: Musumeci, 'Roma ignora le nostre richieste, fionde per combattere guerra'

Palermo, 26 mar. (Adnkronos) - "In Sicilia rischiamo di combattere la guerra con le fionde. Io continuo a chiedere a Roma materiale per attrezzare i nostro ospedali, ma non rispondono". E' la denuncia del governatore siciliano Nello Musumeci a Pomeriggio Cinque. E cita alcuni dati delle richieste avanzate: "Abbiamo chiesto a Roma 362 aspiratori elettrici e ne sono arrivati zero, abbiamo chiesto kit diagnostici, ventilatori dei polmoni e non ne hanno mandato. E su 5 milioni di mascherine richieste ne hanno mandato 41 mila".