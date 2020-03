Coronavirus: in Lombardia tamponi giornalieri passano da 2600 a oltre 6mila in 4 giorni

Milano, 26 mar. (Adnkronos) - Il numero dei tamponi giornalieri eseguiti in Lombardia è aumentato negli ultimi quattro giorni. Secondo le tabelle fornite ai consiglieri regionali dall'assessorato al Welfare che l'Adnkronos ha potuto visionare, oggi ne sono stati fatti oltre 6mila (6.047), quasi il doppio di lunedì, quando se ne sono eseguiti 2.644. L'aumento dei tamponi, che potrebbe essere correlato al dato dei nuovi contagi in Lombardia (oggi +2.543), è stato graduale: martedì ne sono stati fatti 3.453 e ieri 4.971. La percentuale dei positivi sul totale oscilla tra il 42% e il 58%: oggi, ad esempio, su 6.047 tamponi eseguiti, i positivi in Lombardia sono, appunto, 2.543, il 42% del totale, in aumento dai 1.643 del giorno precedente, che corrispondevano al 33% dei 4.971 tamponi fatti.