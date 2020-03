Coronavirus: Fontana, 'prima salute cittadini, poi cureremo l'economia' (2)

(Adnkronos) - "Agli amici del Brasile, della Romania, della Francia e soprattutto della Spagna, particolarmente in sofferenza in questi giorni raccomando quanto ripeto da giorni ai cittadini lombardi: state a casa, evitate i contatti personali, mantenete le distanze di sicurezza se per ragioni di salute o altro siete costretti ad uscire", spiega Fontana.

A chi gli chiede di cosa abbia ancora bisogno la Lombardia, a fronte degli aiuti che stanno provenendo da tutto il mondo, Fontana ribadisce: "Abbiamo bisogno di medici, infermieri, personale sanitario che possa dare il cambio a quanti hanno lottato sinora nei nostri ospedali e adesso si trovano allo stremo delle forze e di dispositivi di protezione individuale come le mascherine, così come dei ventilatori utilizzati per le terapie intensive".