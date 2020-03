Coronavirus: Fico, 'bene Spadoni, diffondere numero contro violenza donne'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "Condivido l’appello della vicepresidente della Camera, Maria Edera Spadoni. Contribuiamo a diffondere questo numero anti violenza: 1522, gratuito e attivo 24 ore su 24. È importante. Ci sono donne che in questi giorni rischiano di essere vittime di episodi di violenza. Siamo qui per dire loro che non sono sole e che possono fare riferimento a questo numero e anche all'app 1522 per chiedere aiuto. Scaricando l'applicazione sul proprio smartphone, si può chattare direttamente con le operatrici. Sono strumenti importantissimi che tutti devono conoscere. Passate parola". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico.