Coronavirus: domani vescovo di Trapani al cimitero per vittime Covid 19

Palermo, 26 mar. (Adnkronos) - Una preghiera per quanti in questi giorni sono morti a causa del Covid 19 senza aver avuto "il conforto dei parenti e la possibilità di celebrare i funerali". A rivolgerla ai defunti e ai loro familiari sarà il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli che domani, venerdì 27 marzo, si recherà presso il cimitero della città. A nome di tutta la comunità, il vescovo affiderà i defunti "alla misericordia del Padre pregando in maniera particolare per tutte le vittime della pandemia, perché il Signore doni la sua consolazione a chi è nel dolore". Chi vuole unirsi alla preghiera potrà farlo, alle 12, attraverso la pagina Facebook della Diocesi di Trapani. Nel pomeriggio, alle 19, non si terrà il quotidiano appuntamento in streaming per la recita del rosario perché l'intera Diocesi si unirà alla preghiera di Papa Francesco alle 18.